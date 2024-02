Signora Juve Women Napoli: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Serie A femminile

(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Le vittorie con Como e Inter hanno ridato entusiasmo alla Juventus Women che ospita il Napoli nell’ultima giornata di regular season della Serie A femminile.

Pubblicità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Pubblicità

Pubblicità

Juventus Women Napoli 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 12.30

Pubblicità

Migliore in campo Juventus Women

A conclusione del match

Juventus Women Napoli 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Juventus Women Napoli: il pre partita

In attesa di aggiornamenti

The post Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live appeared first on Juventus News 24.