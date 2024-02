Signora Juve Women Napoli online DIRETTA e Live TV: dove vederla

Juventus Women Napoli streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la partita di Serie A femminile in programma domenica

La regular season delle Juventus Women si chiude al “La Marmora-Pozzo” di Biella domenica 18 febbraio 2024, alle ore 12:30, contro il Napoli Femminile.

Juventus Women-Napoli Femminile sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

