Signora Juve Women Napoli 3-0 DIRETTA: Girelli vicina alla doppietta di testa

Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Serie A femminile

(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Le vittorie con Como e Inter hanno ridato entusiasmo alla Juventus Women che ospita il Napoli nell’ultima giornata di regular season della Serie A femminile.

Juventus Women Napoli 3-0: sintesi e moviola

5′ Ci prova Beerensteyn – Tunnel in area a Pettenuzzo e tentativo di cross basso sui cui si allunga Bacic in presa

8′ Rigore per la Juve – Pellinghelli intercetta col braccio largo un cross di Garbino. Sarà penalty per le bianconere

9′ Gol Girelli – Anche il Napoli paga la tassa Girelli! Spiazzata Bacic

11′ Occasione Chmielinski – La difesa bianconera si fa sorprendere da una punizione battuta da centrocampo. Errore di comunicazione tra Salvai e PPM con la prima che si abbassa lasciando passare il pallone. Arriva Chmielinski che in spaccata manda alto di nulla

17′ Gol Thomas – Corner battuto da Caruso sul secondo palo, sponda di Girelli per Thomas che sotto porta anticipa tutte di testa. Esulta andando ad abbracciare Bonansea

25′ Occasione Beerensteyn – L’olandese brucia Pettenuzzo in velocità ma non riesce ad aggirare Bacic che la chiude con un’uscita tempestiva

28′ Tiro Garbino – Elegantissima in area sugli sviluppi di corner: controllo e destro al volo su cui si distende e blocca Bacic

32′ Colpo di testa Girelli – Splendida giocata e cross di Garbino da destra per la testa di Girelli che allunga sul secondo. Bravissima Bacic nell’allungarsi in corner

33′ Occasione Thomas – Juve ancora vicina al tris. Cross basso e testo di Calligaris che trova Thomas sola sul secondo palo. La francese però vede il pallone all’ultimo e non riesce a controllare

36′ Tiro Beerensteyn – L’olandese sfida la difesa del Napoli ignorando Thomas a sinistra. Tiro dal limite su cui c’è ancora Bacic in corner

38′ Girelli reclama un rigore – Intervento sospetto di Di Marino alle spalle della dieci che va a terra. L’arbitro lascia correre

45′ Gol Grosso – Eccolo il tris della Juve! Dopo un tiro di Beerensteyn respinto coi piedi da Bacic, Thomas rimette dentro di prima per Grosso che controlla con dribbling incorporato e batte il portiere del Napoli. Il pallone buca la rete

54′ Tiro Grosso – Ci prova dalla distanza la canadese, tiro potente ma centrale che Bacic blocca senza patemi

56′ Colpo di testa Girelli – Bel cross da destra di Lenzini, Girelli cerca il secondo palo ma il pallone termina fuori di poco

Migliore in campo Juventus Women PAGELLE

A conclusione del match

Juventus Women Napoli 3-0: risultato e tabellino

Reti: 9′ rig. Girelli, 17′ Thomas, 45′ Grosso

Juventus Women (4-2-3-1): Peyraud Magnin; Lenzini, Salvai, Calligaris, Boattin; Grosso, Caruso; Thomas, Garbino, Beerensteyn; Girelli. All. Montemurro. A disp. Aprile, Gama, Nystrom, Cantore, Bonanesea, Palis, Bragonzi, Cascarino, Echegini. All. Montemurro

Napoli (4-4-2): Bacic; Pellinghelli, Pettenuzzo, Di Marino, Kobayashi; Bertucci (56′ Banusic), Giai (46′ Giacobbo), Gallazzi, Chmielinski; Lazaro (46′ Corelli), del Estal. All. Seno. A disp. Beretta, Di Bari, Veritti, Mauri, Kajzba, Gianfico

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

Juventus Women Napoli: il pre partita

