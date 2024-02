Signora Juve Women, Julia Grosso può saltare le semifinali di Coppa Italia: il motivo

Juventus Women, Julia Grosso non ci sarà per le semifinali di Coppa Italia? Ecco qual è la situazione della calciatrice

Juventus Women, un tassello in meno per le semifinali di Coppa Italia? Julia Grosso, centrocampista della Juventus e calciatrice canadese potrebbe saltare i match di Coppa: è stata convocata con la Nazionale per la Gold Cup.

Julia #Grosso prenderà parte col Canada alla #GoldCup che si terrà dal 21 febbraio all’11 marzo. Può potenzialmente saltare entrambe le semifinali di #CoppaItalia con la Fiorentina #JuventusWomen pic.twitter.com/ivTXVyrWJZ — Mauro Munno (@Maumunno) February 8, 2024

«Julia Grosso prenderà parte col Canada alla GoldCup che si terrà dal 21 febbraio all’11 marzo. Può potenzialmente saltare entrambe le semifinali di CoppaItalia con la Fiorentina».

