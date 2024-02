Signora Juve Women in semifinale di Coppa Italia: ecco quale sarà l’avversaria

Juventus Women in semifinale di Coppa Italia: ecco quale sarà l’avversaria delle bianconere di Montemurro

La Juventus Women supera la Sampdoria anche nel match di ritorno e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia.

Le bianconere di Montemurro se la vedranno contro la Fiorentina per l’accesso alla finalissima.

