Signora Juve Women Como: la formazione ufficiale delle bianconere

Juventus Women Como, alle 18 le bianconere di Montemurro in campo: le scelte del tecnico per la sfida di campionato

Alle 18 in campo le Juventus Women contro il Como. Ecco le scelte di Joe Montemurro:

Pubblicità

JUVENTUS WOMEN – Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai (C), Cascarino, Boattin; Caruso, Grosso, Garbino; Cantore, Girelli, Echegini. A disposizione: Aprile, Gama, Bonansea, Palis, Bragonzi, Beerensteyn, Thomas, Pelgander, Calligaris. Allenatore: Montemurro.

Pubblicità

The post Juventus Women Como: la formazione ufficiale delle bianconere appeared first on Juventus News 24.