Signora Juve Women Como 5-0 DIRETTA: la manita è di Thomas

Juventus Women Como: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Serie A femminile

(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Dopo la conquista delle semifinali di Coppa Italia la Juventus Women si rituffa in campionato. Obiettivo: ritrovare i tre punti col Como.

Juventus Women Como 5-0: sintesi e moviola

5′ Traversa Boattin – Botta improvvisa da fuori col mancino che trova la parte alta dell’incrocio dei pali. Ci sarebbe stato pochissimo da fare per Korenciova

9′ Colpo di testa Boattin – Ancora la 13 pericolosa! Bel cross da destra di Lenzini sui cui si inserisce il terzino che di testa conclude centralmente

15′ Gol Garbino – Cantore semina il panico in area, salta Lipman e, trovato il fondo, mette un pallone teso e basso dentro. La deviazione decisiva in rete è di Garbino

17′ Salvataggio Lenzini – Strepitoso intervento sulla linea in spaccata ad evitare un gol che sembrava fatto. Kajan aveva battuto PPM a tu per tu

18′ Colpo di testa Karlernas – Stacco imperioso da corner destinato alla rete: è ancora una volta decisiva sulla linea Lenzini, appostata sul palo

22′ Colpo di testa Echegini – Stacca sola in area ma trova solo la parte alta della rete

33′ Gol Girelli – Perfetto impatto di testa sul cross al bacio di Cantore. Il pallone, potente anche se non angolassimo, passa sotto il corpo di Korenciova

40′ Bergersen rischia l’autogol – Ennesima iniziativa a destra di Cantore e pallone liftato che Bergersen per poco non spedisce nella propria porta di testa. Salva sulla linea Korenciova

47′ Colpo di testa Hilaj – Prende il tempo a tutta la difesa della Juve da angolo ma sulla linea viene stoppata da Peyraud-Magnin che ha un grande riflesso e sul tentativo di ribattuta riesce anche a bloccare il pallone

49′ Tiro Lenzini – Bordata dalla lunghissima distanza, Korenciova ci mette una mano

50′ Doppietta Girelli – Salvai ripulisce un pallone e dà a Girelli che in area calcia forte sotto la traversa

56′ Gol Boattin – Diagonale che non lascia scampo a Korenciova. Precedentemente era stato ottimo il lavoro di Grosso

57′ Tiro Grosso – Pezzo di bravura della canadese che si incunea in area e calcia col mancino sotto la traversa. Korenciova smanaccia in corner

70 Tiro Pastrenge – Gran destro da fuori, pallone a lato di poco con Peyrad-Magnin che ha solo guardato

75′ Punizione Garbino – Ci prova dai 28 metri senza inquadrare lo specchio

83′ Occasione Garbino – Thomas trova il fondo e assiste Garbino che va di esterno mancino sul primo palo. Attenta Korenciova

84′ Gol Thomas – Mandata in porta da Garbino, non sbaglia davanti a Korenciova

Migliore in campo Juventus Women

A conclusione del match

Juventus Women Como 5-0: risultato e tabellino

Reti: 15′ Garbino, 33′ Girelli, 50′ Girelli, 56′ Boattin, 84′ Thomas

Juventus Women (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini (63′ Gama), Salvai, Cascarino, Boattin; Caruso (55′ Palis), Grosso (63′ Thomas); Cantore, Echegini (76′ Pelgander), Garbino; Girelli (76′ Bragonzi). All. Montemurro. A disp. Aprile, Bonansea, Beerensteyn, Calligaris

Como (4-3-2-1): Korenciova; Bergersen, Rizzon, Lipman, Zanoli (55′ Lundorf); Karlernas (65′ Picchi), Hilaj (61′ Pastrenge), Vaitukaityte; Monnecchi, Skorvankova (61′ Sevenius); Kajan (61′ Martinovic). All. Bruzzano. A disp. Gilardi, Colombo, Liva, Bianchi

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro

Ammonita: Vaitukaityte

Juventus Women Como: il pre partita

#JuveComo pic.twitter.com/TaEibRz4tD — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 11, 2024

Here come the ‘keepers #JuveComo pic.twitter.com/gSnD2konuS — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 11, 2024

Checking in #JuveComo pic.twitter.com/bmxB9PJQWd — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 11, 2024

All set, just missing the Bianconere… #JuveComo pic.twitter.com/sCt8qKf72e — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 11, 2024

