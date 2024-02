Signora Juve Women Como 0-0 DIRETTA: si parte a Biella

Juventus Women Como: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Serie A femminile

(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Dopo la conquista delle semifinali di Coppa Italia la Juventus Women si rituffa in campionato. Obiettivo: ritrovare i tre punti col Como.

Juventus Women Como 0-0: sintesi e moviola

1′ Calcio d’inizio – Si comincia a Biella

Migliore in campo Juventus Women

Juventus Women Como 0-0: risultato e tabellino

Juventus Women (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Cascarino, Boattin; Caruso, Grosso; Garbino, Echegini, Cantore; Girelli. All. Montemurro. A disp. Aprile, Gama, Bonansea, Palis, Bragonzi, Beerensteyn, Thomas, Pelgander, Calligaris

Como: Korenciova; Bergersen, Rizzon, Lipman, Zanoli; Hilaj, Vaitukaityte; Monnecchi, Skorvankova, Karlernas; Kajan. All. Bruzzano. A disp. Gilardi, Colombo, Pastrenge, Martinovic, Sevenius, Liva, Bianchi, Picchi, Skovsen

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro

Juventus Women Como: il pre partita

#JuveComo pic.twitter.com/TaEibRz4tD — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 11, 2024

Here come the ‘keepers #JuveComo pic.twitter.com/gSnD2konuS — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 11, 2024

Checking in #JuveComo pic.twitter.com/bmxB9PJQWd — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 11, 2024

All set, just missing the Bianconere… #JuveComo pic.twitter.com/sCt8qKf72e — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 11, 2024

