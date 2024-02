Signora Juve Women, Caruso porta la sua maglia al JMuseum – NEWS

Arianna Caruso ha portato la maglia della sua 200ª presenza con la Juventus Women al JMuseum

Arianna Caruso, qualche settimana fa, ha raggiunto il traguardo delle duecento presenze con la Juventus Women e questa mattina ha portato la sua maglia al JMuseum.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus Women (@juventuswomen)

Il club bianconero, tramite Instagram, ha condiviso il video che ritrae Caruso insieme al presidente Ferrero e a Stefano Braghin mentre porta sua maglia al museo della Vecchia Signora.

