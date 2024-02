Signora Juve Women, Calligaris ha già convinto: Braghin studia il piano per acquistarla. C’è il tesoretto

Juventus Women, Calligaris ha già convinto: Braghin studia il piano per acquistare la svizzera che si è imposta da subito

Stefano Braghin di Viola Calligaris era convinto più di un anno fa. Provò a prenderla a parametro zero dal Levante e rimase stupito quando il PSG gliela portò via. Alla fine il club parigino – con cui i rapporti sono floridi – lo rimborsò lasciandogli prendere con una formula eccentrica e pressoché gratuita Cascarino. Il nome della centrale svizzera, perfetta per il calcio di Montemurro, è però rimasto nell’aria a Vinovo. Sei mesi complicati sotto la Tour e l’addio improvviso di Sembrant a gennaio hanno riacceso l’interesse di Madama che in pochi giorni ha chiuso l’operazione in prestito secco con la mediazione di Alan Naigeon e del suo team. Viola ha la Juve nel DNA: «Mio nonno è tifoso della Juventus da sempre. Non c’è più ma spero mi vedrà da lassù», ha detto con emozione al primo giorno in bianconero.

L’ha vista subito e titolare JM che non ha mai lanciato una nuova con tanta spensieratezza: Salvai si è vista scavalcata, l’insostituibile Cascarino le ha lasciato il posto con l’Inter. La Juventus Women ha preso una top player gratis per sei mesi e dopo una manciata di partite ha già deciso: vuole trovare un modo per tenersela. Il trasferimento dal PSG non prevede un riscatto e per ora dalla Francia non hanno aperto alla cessione… Ma c’è un piano. Il Tottenham ha già manifestato l’intenzione di riscattare Nilden: significa 70 mila euro di tesoretto da dirottare in estate su Calligaris a titolo definitivo. È un’operazione che potrebbe concretizzarsi soprattutto qualora la giocatrice manifestasse la chiara volontà di restare a Torino. E Viola alla Juve si sente al suo posto.

