Signora Juve, un febbraio da crash-test: alta pressione per Mister Max Allegri. L’Fc Internazionale punta su una cosa

Juventus, un fine febbraio da crash-test per la formazione bianconera: alta pressione per Allegri nella sfida contro l’Inter

Sarà una seconda metà di febbraio delicata per la Juventus, che in queste settimane incontrerà diverse squadre in lotta per non retrocedere, mentre l’Inter capolista si gode per ora la vetta con 7 lunghezze di vantaggio.

Un bel colpo per il morale bianconero, con Allegri che dovrà essere bravo a gestire questo crash-test per evitare inciampi improvvisi contro Udinese, Verona o Frosinone. Importante, come scrive Tuttosport, non perdere il contatto con la vetta.

