Signora Juve Udinese, un dubbio di formazione per Cioffi

L’Udinese, nel match con la Juve, non avrà a disposizione Roberto Pereyra e Gabriele Cioffi non ha ancora scelto il sostituto

Come rivelato dal Corriere dello Sport, in casa Udinese resta un dubbio di formazione per la gara con la Juve. In particolare, Cioffi non potrà contare su Pereyra e non ha ancora scelto definitivamente il suo sostituto.

Il favorito per prendere il posto del Tucu sembra essere Ferreira.

