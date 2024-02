Signora Juve Udinese, UFFICIALE: Mister Max Allegri ha scelto i due esterni

Juve Udinese, UFFICIALE: Allegri ha scelto i due esterni. Il ballottaggio era fra Weah e Kostic

Sono ufficiali le scelte di Massimiliano Allegri per Juve–Udinese. I bianconeri chiudono il turno di Serie A allo Stadium, l’obiettivo è rimanere in scia dell’Inter.

Pubblicità

Sciolto il ballottaggio Weah-Kostic: chance per l’americano sulla fascia destra, con Cambiaso spostato a sinistra.

Pubblicità

The post Juve Udinese, UFFICIALE: Allegri ha scelto i due esterni appeared first on Juventus News 24.