Signora Juve Udinese, piovono fischi! La reazione dello Stadium dopo il KO

Juve Udinese, piovono fischi! La reazione dello Stadium dopo il KO interno. L’Inter scappa via

La Juve incassa il primo KO stagionale all’Allianz Stadium e vede scappare via l’Inter, ora a +7 e con una gara in meno. Decide Lautaro Giannetti nel primo tempo.

Piovono fischi dalle tribune dello Stadium: i tifosi bianconeri non perdonano la squadra, reduce da un punto nelle ultime tre partite.

