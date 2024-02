Signora Juve Udinese, Mister Max Allegri e l’esclusione a sorpresa! Un big verso la panchina

Juve Udinese, un’esclusione a sorpresa da parte di Allegri per il suo undici titolare: un big va verso la panchina

La Juve si prepara per la sfida casalinga contro l’Udinese in programma questa sera, che chiuderà il turno numero 24 di questo campionato.

Un match al quale, almeno all’inizio, non prenderà parte Filip Kostic, che va verso l’esclusione a sorpresa dall’undici titolare. Il serbo, sempre in campo con Allegri, dovrebbe lasciare spazio a Weah, con Cambiaso dirottato sulla corsia mancina.

