Signora Juve Udinese, McKennie chiede spiegazioni a Padoin: «Non si può giocare così…»

Juve Udinese, McKennie chiede spiegazioni a Padoin: «Non si può giocare così…». Il retroscena sul centrocampista

McKennie, approfittando di un breve momento di pausa durante il primo tempo di Juve Udinese, si è avvicinato alla panchina per parlare con Padoin e chiedergli alcune spiegazioni tattiche.

In base a quanto raccontato da Guardalà a Sky Sport il centrocampista avrebbe detto che la squadra «non può giocare così, solo a sinistra», lamentando il fatto che lui e Weah sulla destra «non tocchiamo pallone».

LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS UDINESE

