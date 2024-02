Signora Juve Udinese, i convocati: 3 assenti per Mister Max Allegri

La Juve ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese: assenti Vlahovic, Perin e Danilo

La Juve, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese.

Pubblicità

CONVOCATI – La Juventus chiude il programma della 24ª giornata di Serie A ospitando all’Allianz Stadium l’Udinese.

Pubblicità

Di seguito la lista dei convocati diramata da Massimiliano Allegri per la sfida contro i friulani in programma lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 20:45.

Pubblicità

I CONVOCATI

1 Szczesny

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

7 Chiesa

11 Kostic

12 Alex Sandro

14 Milik

15 Yildiz

16 McKennie

17 Iling-Junior

20 Miretti

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

26 Alcaraz

27 Cambiaso

33 Djaló

41 Nicolussi Caviglia

45 Cerri

47 Nonge Boende

49 Scaglia

The post Juve Udinese, i convocati: 3 assenti per Allegri appeared first on Juventus News 24.