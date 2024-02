Signora Juve Udinese, i bianconeri sui social: «Lunedì si torna a casa» – NEWS

La Juve sui social carica l’ambiente e i tifosi in vista della prossima sfida contro l’Udinese in Serie A di lunedì- FOTO

Manca poco alla prossima sfida della Juventus contro l’Udinese. Per i bianconeri sui social è tempo di countdown in vista del match di lunedì allo Stadium.

Lunedì si torna a casa pic.twitter.com/1wrXQgmHmV — JuventusFC (@juventusfc) February 10, 2024

«Lunedì si torna a casa», ha scritto il club bianconero sui social.

