Signora Juve Udinese, gli ultras friulani disertano lo Stadium! Spiegano così il motivo

Juve Udinese, gli ultras friulani disertano la trasferta dello Stadium in casa dei bianconeri: il comunicato e il motivo

Gli ultras dell’Udinese non ci saranno domani sera contro la Juve. A comunicarlo sono loro stessi con una nota ufficiale sui canali social.

IL COMUNICATO – Coerentemente con la scelta fatta nelle ultime stagioni, la Curva Nord Udine non accetta le restrizioni e le limitazioni imposte agli ospiti per la trasferta di Torino e pertanto non ne prenderà parte. Chiediamo a chiunque voglia partecipare alla trasferta, di rispettare la nostra decisione e comportarsi di conseguenza.

