Signora Juve Udinese, fischi dello Stadium al termine del primo tempo

Juve Udinese, fischi dello Stadium al termine del primo tempo. Bianconeri in svantaggio dopo i primi 45 minuti

Udinese in vantaggio allo Stadium al termine del primo tempo. Lautaro Giannetti ha sbloccato il match e per il momento decide il posticipo.

Juve pericolosa, ma senza trovare ancora la via del gol. E al rientro negli spogliatoi a fine primo tempo piovono fischi dalle tribune dello Stadium.

