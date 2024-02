Signora Juve Udinese, espulso il collaboratore di Mister Max Allegri: cos’è successo

Juve Udinese, rosso da parte di Abisso in direzione della panchina juventina: espulso il collaboratore di Allegri

Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo di Juve Udinese è arrivata un’espulsione all’indirizzo della panchina dei padroni di casa.

Pubblicità

Allontanato dal campo Simone Folletti, preparatore atletico dei bianconeri, dopo le reiterate proteste. Abisso non ha perso tempo nell’indicargli la via degli spogliatoi.

Pubblicità

The post Juve Udinese, espulso il collaboratore di Allegri: cos’è successo appeared first on Juventus News 24.