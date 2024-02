Signora Juve Udinese, dubbio di Mister Max Allegri in attacco: ecco chi è in vantaggio

Si avvicina Juve Udinese, match di lunedì alle 18 allo Stadium. Ballottaggio Chiesa-Yildiz: ecco chi è in vantaggio

Secondo quanto riportato Sky Sport, Federico Chiesa viaggia spedito verso una maglia da titolare nella partita contro l’Udinese. Il numero 7 bianconero è favorito sul giovane Kenan Yildiz per affiancare Milik, certo di un posto da titolare anche per l’assenza di Dusan Vlahovic per infortunio.

