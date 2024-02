Signora Juve Udinese, domani rifinitura dei friulani e partenza per Torino

Juve Udinese, domani i friulani sosterrano la rifinitura e poi partiranno per Torino. Lunedì la sfida contro la Juventus allo Stadium

Lunedì torna in campo la Juventus che ospiterà l’Udinese. Secondo quanto riportato dal sito del club friulano domani è prevista una seduta tattica a porte chiuse per i bianconeri impegnati nella mattinata odierna a prepararsi alla gara con la Juventus di lunedì sera. Domattina la squadra sosterrà la rifinitura e a successivamente partirà per Torino.

