Signora Juve Udinese DIRETTA: finito il riscaldamento, a breve il fischio d’inizio

La Juve ospita l’Udinese per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus vuole dimenticare in fretta la sconfitta contro l’Inter di San Siro e tornare alla vittoria davanti ai suoi tifosi, contro l’Udinese. I bianconeri proveranno a rimanere in scia dei nerazzurri, ormai lontani 7 punti e con una partita in meno. L’ultma partita in casa della Juve è stato il match con l’Empoli che ha visto i bianconeri non andare oltre l’1-1.

Juve Udinese: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 20:45…

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juve Udinese: marcatori e tabellino

Reti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Scaglia, Rugani, Djalo, Kostić, Miretti, Nicolussi C., Alcaraz, Nonge, Yildiz, Iling-Jr., Cerri.

UDINESE: (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samarzdic, Zemura; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Success, Davis, Kamara, Joao Ferreira, Tikvic, Brenner, Kabasele, Payero. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Arbitro: Rosario Abisso, della sezione di Palermo

Ammoniti:

Juve Udinese: il pre-partita

Ore 20:29 – Simone Pepe e Mauro Camoranesi nel pre gara a bordo campo.

Ore 20:28 – Finisce il riscaldamento delle due squadre.

Ore 20:16 – Massimiliano Allegri premiato da Gianluca Ferrero a bordocampo per il record delle 405 panchine.

Ore 20:00 – Inizia il riscaldamento delle due squadre.

JUVENTUS in campo così (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri.

Ore 18:00 – Da un lato, nessuna squadra ha segnato più gol di testa della Juventus in questo campionato (nove, come Fiorentina, Milan e Roma), dall’altra solo Frosinone e Lecce (entrambe nove) ne hanno subiti più dell’Udinese (sette) con questo fodamentale.

Ore 17:30 – L’Udinese è la squadra che ha perso più punti (15) a causa di gol subiti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato, dall’altra parte la Juventus è invece una delle quattro formazioni a non aver perso alcun punto nell’ultimo quarto d’ora di gioco, al pari di Inter, Milan ed Empoli.

Ore 17:00 – La Juventus è l’unica squadra di questo campionato a non aver mai perso in casa, raccogliendo 27 punti dopo 11 gare casalinghe (8V, 3N), meno solo di Inter e Atalanta (entrambe 28, la Dea con una partita in più).

Ore 16:00 – Dopo cinque successi di fila in campionato, la Juventus ha registrato un solo punto negli u: ltimi due match, i bianconeri non registrano più partite consecutive senza vittoria in Serie A dall’aprile scorso (quattro in quel caso – 1N, 3P).

