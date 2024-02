Signora Juve Udinese, chi gioca al posto di Danilo? Lui è favorito

Juve Udinese, chi gioca al posto di Danilo? Lui è favorito. Ecco chi può sostituire il capitano squalificato per un turno

La Juve dovrà fare a meno di Danilo per la partita di campionato in programma lunedì prossimo allo Stadium contro l’Udinese. Il capitano, infatti, è stato squalificato per un turno a causa dell’ammonizione rimediata con l’Inter.

Ma chi prenderà il posto di Danilo? Secondo il Corriere dello Sport il favorito per sostituire il brasiliano è Alex Sandro. L’unica altra alternativa possibile sarebbe Rugani.

