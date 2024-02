Signora Juve Udinese 0-1 DIRETTA: bianconeri in avanti con Chicco Chiesa

La Juve ospita l’Udinese per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus vuole dimenticare in fretta la sconfitta contro l’Inter di San Siro e tornare alla vittoria davanti ai suoi tifosi, contro l’Udinese. I bianconeri proveranno a rimanere in scia dei nerazzurri, ormai lontani 7 punti e con una partita in meno. L’ultma partita in casa della Juve è stato il match con l’Empoli che ha visto i bianconeri non andare oltre l’1-1.

Juve Udinese 0-1: sintesi e moviola

FISCHIO DI’INIZIO

1′ Comincia il match allo Stadium!

1′ Fallo di Rabiot su Lovric a metà campo. Fischio del direttore di gara e punizione per gli ospiti.

3′ Fase si studio delle due squadre, pallone fermo sulla metà campo.

5′ Bianconeri in avanti con Chiesa, che prova il numero ma chiude la difesa ospite. Poi Cambiaso cerca McKennie, pallone alto.

6′ Bianconeri in avanti con Chiesa che di testa cerca e trova Cambiaso, bravo Okoye a respingere.

7′ Conclusione pericolosa da fuori di Chiesa, blocca Okoye.

8′ Udinese che si affaccia in fase offensiva con il cross di Ehizibue, respinge Gatti.

9′ Ammonito Ehizibue per un fallo su Chiesa nella metà campo della Juve.

12′ Juve che torna in avanti con Chiesa sulla corsia di sinistra, chiude bene la difesa ospite.

13′ Bella giocata della Juve con il fraseggo tra Cambiaso e Chiesa, angolo per i bianoconeri.

14′ Angolo battuto fa Chiesa, ci prova Milik e palla deviata da Okoye. Il direttore di gara fischia rimessa dal fondo.

15′ Calcio d’angolo per l’Udinese che è di nuovo in proiezione offensiva.

16′ Udinese pericolosa con un crosso in area dalla destra, Rabior a pochi passi dalla porta respinge.

18′ Batti e ribatti nell’area dell’Udinese, il pallone finisce a Gatti che da limite dell’area strozza il tiro. Palla a lato.

20′ Gestione del pallone per i bianconeri, fermi però sulla metà campo.

21′ Conclusione di Chiesa che però colpisce male, palla recuperata da Okoye.

22′ Bianconeri in avanti con la corsia di sinistra, palla in mezzo per Milik, anticipa bene Okoye.

24′ GOL DELL’UDINESE: Calcio di punizione sulla destra e pallone in mezzo: respinge male Alex Sandro, si fionda sul pallone Giannetti che da pochi passi batte Szczesny.

27′ Juventus che si rituffa in avanti alla ricerca del pareggio con Cambiaso che cerca Gatti, la sua conclusione da fuori finisce tra le braccia di Okoye.

28′ Ancora Juve con la gran giocata in proiezone offensiva di Cambiaso, palla in mezzo troppo forte per Milik che spedisce fuori.

32′ Juve pericolosa con Rabiot! La sua conclusione da fuori è respinta da Okoye.

33′ Ancora Juve in avanti con un altro angolo, il pallone di Chiesa però si perde sul fondo.

35′ Locatelli su punizione prova dal limite: Gatti non trova la porta.

37′ Contropiede dell’Udinese con Samardzic che arriva fino al limite dell’area: chiude fallosamente Bremer che viene ammonito. Era diffidato, salterà il Verona.

39′ Udinese ancora pericolosa con la punizione dal limite di Thauvin: palla alta di poco.

40′ La Juve prova a tornare in avanti: la conclusione di Cambiaso, però, di perde sul fondo.

42′ Juventus a un passo dal pareggio: ottimo spunto di Alex Sandro sulla corsia di sinistra che cerca e trova Milik, il suo colpo di testa è respinto da Okoye in angolo.

45′ Udinese che trova spazi tra le maglie bianconere, ci prova Lovric da fuori area: palla alta.

2 minuti di recupero

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

45′ Juve subito in avanti con la bella giocata di Locatelli per Chiesa, che dalla sinistra non trova spazio. Chiude la difesa ospite.

46′ Espulso Folletti, capo preparatori atletici della Juventus.

50′ Ancora Juve in avanti con Chiesa sulla fascia sinistra, secondo l’arbitro non c’è nessun tocco. Rimessa dal fondo.

53′ Ancora Juve che spinge sulla fascia sinistra, Weah però non trova spazi.

54′ Gestione del pallone tutta della Juventus che prova gli spazi per fare male. Udinese chiusa nella sua metà campo.

55′ Grande chiusura di Bremer su Lucca.

55′ Proteste bianconere per un tocco di mano dopo la bella giocata di Rabiot sulla destra, niente da segnalare.

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juve Udinese 0-1: marcatori e tabellino

Reti: 24′ Giannetti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Scaglia, Rugani, Djalo, Kostić, Miretti, Nicolussi C., Alcaraz, Nonge, Yildiz, Iling-Jr., Cerri.

UDINESE: (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samarzdic, Zemura; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Success, Davis, Kamara, Joao Ferreira, Tikvic, Brenner, Kabasele, Payero. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Arbitro: Rosario Abisso, della sezione di Palermo

Ammoniti: 9′ Ehizibue, 37′ Bremer

Juve Udinese: il pre-partita

Ore 20:32– Dusan Vlahovic premiato come Mvp EA Sports del mese di Gennaio.

Ore 20:29 – Simone Pepe e Mauro Camoranesi nel pre gara a bordo campo. Il saluto ai tifosi dello Stadium

Ore 20:28 – Finisce il riscaldamento delle due squadre.

Allegri 4⃣0⃣5⃣#JuveUdinese

Manca sempre meno al calcio d'inizio di #JuveUdinese

Ore 20:16 – Massimiliano Allegri premiato da Gianluca Ferrero a bordocampo per il record delle 405 panchine.

Forza ragazzi! Guarda #JuveUdinese su DAZN

Mister Allegri tocca quota 405 panchine in bianconero e raggiunge Marcello Lippi come secondo allenatore con più partite alla guida della Juventus

Ore 20:00 – Inizia il riscaldamento delle due squadre.

JUVENTUS in campo così (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri.

Partiamo così #JuveUdinese

#JuveUdinese, l’arrivo della formazione ospite allo Stadium pic.twitter.com/a4o1QJ1J2D — JuventusNews24.com (@junews24com) February 12, 2024

#JuveUdinese, l’arrivo dei padroni di casa allo Stadium per il match pic.twitter.com/OY6SBCFOIe — JuventusNews24.com (@junews24com) February 12, 2024

La maglia indossata dai nostri ragazzi questa sera durante #JuveUdinese può essere tua

Da corner a corner Tutto pronto per #JuveUdinese

4⃣ grandi goal per decidere #JuveUdinese del 2020

Ore 18:00 – Da un lato, nessuna squadra ha segnato più gol di testa della Juventus in questo campionato (nove, come Fiorentina, Milan e Roma), dall’altra solo Frosinone e Lecce (entrambe nove) ne hanno subiti più dell’Udinese (sette) con questo fodamentale.

Ore 17:30 – L’Udinese è la squadra che ha perso più punti (15) a causa di gol subiti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato, dall’altra parte la Juventus è invece una delle quattro formazioni a non aver perso alcun punto nell’ultimo quarto d’ora di gioco, al pari di Inter, Milan ed Empoli.

Ore 17:00 – La Juventus è l’unica squadra di questo campionato a non aver mai perso in casa, raccogliendo 27 punti dopo 11 gare casalinghe (8V, 3N), meno solo di Inter e Atalanta (entrambe 28, la Dea con una partita in più).

Ore 16:00 – Dopo cinque successi di fila in campionato, la Juventus ha registrato un solo punto negli u: ltimi due match, i bianconeri non registrano più partite consecutive senza vittoria in Serie A dall’aprile scorso (quattro in quel caso – 1N, 3P).

I Bianconeri convocati per la sfida di questa sera @zondacrypto #JuveUdinese pic.twitter.com/DsdsHlGAtd — JuventusFC (@juventusfc) February 12, 2024

𝙼𝚊𝚝𝚌𝚑𝚍𝚊𝚢

@SerieA

@Udinese_1896

Allianz Stadium

20:45 CET

#JuveUdinese

