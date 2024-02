Signora Juve Szczesny, decisione presa sul futuro dal portiere bianconero 

La Juventus sarebbe in trattativa per rinnovare il contratto di Wojciech Szczesny. Tra le parti ci sarebbe ottimismo per arrivare alla fumata bianca



Come rivelato da Calciomercato.com, la Juventus starebbe trattando il rinnovo di contratto di Wojciech Szczesny. Tra le parti ci sarebbe ottimismo sul buon estivo della trattativa.

Infatti, il numero 1 bianconero avrebbe deciso di rimanere a Torino e di legarsi ulteriormente alla Vecchia Signora.

