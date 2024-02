Signora Juve, svolta tridente: Mister Max Allegri lavora in allenamento. Ma davanti non c’è Yildiz

Juventus, possibile svolta tridente in un momento così delicato della stagione: Allegri testa le sue idee in allenamento

In casa Juventus si lavora sempre più nel proporre un tridente offensivo, soluzione alla quale aggrapparsi per uscire fuori da un momento complicato di risultati come quello attuale.

Come rifeito da La Stampa, Allegri ieri ha testato un trio offensivo, ma senza la presenza di Yildiz. Al suo posto c’era infatti Cambiaso con Chiesa e Vlahovic, ma la formazione sarebbe comunque a trazione anteriore, considerando come i due terzini schierati fossero Weah e Kostic. Rivedremo questo undici anche col Frosinone?

