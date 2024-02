Signora Juve, svolta nel modulo: Mister Max Allegri pronto alla nuova soluzione VS la crisi

Juventus, svolta possibile nel modulo: Allegri rivede le sue idee con nuove soluzioni per uscire dal periodo di crisi

La Juventus deve svoltare in fretta dopo le quattro partite consecutive senza vittorie. Come scrive quindi il Corriere dello Sport, Allegri è pronto anche a rivedere il modulo, puntando su un qualcosa di più offensivo.

Dal 3-5-2 al 4-3-3 (o 4-2-3-1 in alternativa), schierando dal primo Vlahovic con Yildiz e Chiesa, senza dover rinunciare a turno ad uno di questi ultimi due. L’idea c’è, le prove in allenamento continuano e a Verona, anche se per poco, sono state messe in pratica. Ora non resta che vedere se e per quanto verranno riproposte.

