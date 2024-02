Signora Juve Soulè, l’argentino tornerà a Torino? Decisione presa

A fine stagione si deciderà il futuro di Matias Soulè. Sembra difficile che l’argentino torni alla Juventus

Come rivelato da Calciomercato.com, la Juve, a giugno, potrebbe cedere Matias Soulè. I bianconeri non sembrano intenzionati a tenere in rosa l’argentino dopo il prestito al Frosinone.

Dalla cessione di Soulè, la Juventus potrebbe incassare una cifra piuttosto cospicua. Sull’argentino ci sarebbero gli occhi del Southampton.

