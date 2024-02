Signora Juve sotto accusa: «Ha trasformato il Verona una piccola copia del Manchester City»

Juve sotto accusa: «Ha trasformato il Verona una piccola copia del Manchester City». La critica ai bianconeri

Il quotidiano Tuttosport nell’attacco dell’articolo di oggi dedicato alla cronaca di Verona Juve ha messo sotto accusa la prestazione dei bianconeri.

LA CRITICA – «La crisi dela Juve va oltre i freddi numeri che raccontano di due punti nelle ultime quattro partite e di un febbraio da incubo capace di cancellare un mese di gennaio arrembante almeno fino al pareggio con l’Empoli. Il peggio è aver trasformato il Verona, una squadra che ha venduto quasi tutti i migliori nel mercato invernale e che lotta con unghie e denti per salvarsi, a tratti in una piccola copia del Manchester City. E non è peccato dire che il punto, per quanto prezioso, stia stretto a Baroni».

