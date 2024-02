Signora Juve senza vittorie da quattro partite: dall’aprile 2023 non faceva così male

Juventus senza vittorie da quattro partite: dall’aprile 2023 non faceva così male. La striscia negativa non si ferma

Non si è fermata nemmeno ieri la striscia negativa della Juventus in campionato. Con il pareggio al Bentegodi contro il Verona, infatti, i bianconeri sono rimasti senza vittorie per la quarta partita di fila.

La squadra di Allegri non faceva così male dall’aprile del 2023, segno di un calo evidente e improvviso che ha permesso all’Inter di involarsi solitaria in testa alla classifica.

