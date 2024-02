Signora Juve Sampdoria Primavera 2-1: Pagnucco-Pugno, Montero torna a vincere

La Juve Primavera di Montero ospita la Sampdoria: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del posticipo

È tornata in campo la Juve Primavera di Paolo Montero che nel posticipo di lunedì 19 febbraio 2024 ospitava a Vinovo i pari età della Sampdoria. I bianconeri ritrovano la vittoria grazie a Pagnucco e Pugno.

Juve-Sampdoria Primavera 2-1: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO – È cominciata Juventus-Sampdoria Primavera.

6′ Ci prova la Samp – Azione corale dei blucerchiati e cross di Chilafi. La retroguardia della Juve è attenta e allontana il pallone.

7′ Occasione Samp – Polli per Alesi che tenta la conclusione di prima intenzione. Vinarcik controlla senza problemi.

11′ Occasione Juve! Tiro rimpallato di Nana che quasi diventa un assist per un compagno. Nessuno riesce a ribadire in rete.

13′ Ancora Juve! Ngana serve Florea davanti al portiere. L’attaccante viene chiuso all’ultimo in corner, gran salvataggio della difesa della Samp.

19′ A terra Alesi – Il talento della Samp è piuttosto dolorante ma riesce a proseguire.

23′ JUVE IN VANTAGGIO! Sblocca Pagnucco, freddo davanti a Scardigno non sbaglia col sinistro. Bianconeri avanti.

31′ Timida reazione della Samp dopo il vantaggio dei bianconeri. I blucerchiati, però, non impensieriscono Vinarcik.

36′ Juve in pieno controllo del match. La Samp non riesce ancora a portare pericoli nell’area di rigore della squadra bianconera.

41′ RADDOPPIO DELLA JUVE! PUGNO! L’attaccante si presenta a tu per tu con Scardigno e non sbaglia. I ragazzi di Montero si portano sul 2-0.

45′ Sono stati concessi 3 minuti di recupero.

45’+3 Squadre negli spogliatoi – Ottima Juve, decidono Pagnucco e Pugno.

FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

46′ Si riparte! Cambio nella Samp: Pozzato prende il posto di Thiago Gomes Scarpino.

51′ Ammonito Valisena – Fallo tattico, l’arbitro estrae il primo cartellino giallo del match.

60′ GOL SAMPDORIA! Polli serve Langella in area. Troppo spazio per il blucerchiato che prende la mira e batte Vinarcik.

60′ Cambio Sampdoria – Dacourt subentra a Chilafi.

61′ Ammonito Ngana – Primo cartellino giallo anche fra le fila della formazione bianconera.

64′ Sostituzione Juve – Primo cambio anche per Montero: Scienza prende il posto di Finocchiaro.

65′ SAMP IN DIECI! Espulso Valisena per doppia ammonizione. La Juve passa in superiorità numerica.

70′ Amministra la Juve – Possesso palla prolungato dei bianconeri che sfruttano la superiorità numerica.

73′ Cambio Juve – Vacca sostituisce Pugno.

77′ La Samp ci prova anche in inferiorità. Il massimo che riesce a conquistare, però, è un calcio d’angolo senza pericoli.

79′ Doppio cambio Samp – Georgiadis subentra a Costantino, Lotjonen prende il posto di D’Amore.

80′ Problemi per Vacca – Subito sostituito a pochi minuti dal suo ingresso in campo, problemi muscolari. Al suo posto Biggi e Crapisto per Florea.

85′ Sostituzione Samp – Pozzato, subentrato al 46′, lascia il campo a Djalti.

89′ Ci prova Scienza – Punizione dal limite per il mancino della Juve. Palla larga.

90′ RECUPERO – Sono stati concessi 5 minuti di extra-time.

94′ Possesso Juve senza correre rischi. I bianconeri verso la bandierina del calcio d’angolo.

95′ È FINITA!!! La Juve Primavera conquista tre punti a Vinovo, decidono Pagnucco e Pugno.

Juve-Sampdoria Primavera 2-1: risultato e tabellino

Reti: 23′ Pagnucco (J), 41′ Pugno (J), 60′ Langella (S)

Juventus (3-4-2-1): Vinarcik; Montero Benia, Martinez Crous, Gil Puche; Savio, Ngana, Mazur, Pagnucco; Florea (80′ Crapisto), Finocchiaro (64′ Scienza); Pugno (73′ Vacca (80′ Biggi)). A disposizione: Zelezny, Radu, Boufandar, Giorgi, Grosso, Crapisto, Rizzo, Contarini. Allenatore: Montero.

Sampdoria: Scardigno, Valisena, Uberti, Costantino (79′ Georgiadis), Chilafi (60′ Dacourt), Gomes Scarpino (46′ Pozzato (85′ Djalti)), Alesi, Polli, D’Amore (79′ Lotjonen), Langella, Ventre. A disposizione: Gentile, Ovalle, Devic, Balduzzi, Zeqiraj, Genovese. Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Perri sez. Roma 1

Ammoniti: 51′ Valisena (S), 61′ Ngana (J), 65′ Valisena (S), 88′ Ventre (S)

Espulsi: 65′ Valisena (S)

