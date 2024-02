Signora Juve Sampdoria Primavera 1-0 DIRETTA: sblocca Pagnucco!

La Juve Primavera di Montero ospita la Sampdoria: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del posticipo

Torna in campo la Juve Primavera di Paolo Montero e nel posticipo di lunedì 19 febbraio 2024 ospita a Vinovo i pari età della Sampdoria.

Juve-Sampdoria Primavera 1-0: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO – È cominciata Juventus-Sampdoria Primavera.

6′ Ci prova la Samp – Azione corale dei blucerchiati e cross di Chilafi. La retroguardia della Juve è attenta e allontana il pallone.

7′ Occasione Samp – Polli per Alesi che tenta la conclusione di prima intenzione. Vinarcik controlla senza problemi.

11′ Occasione Juve! Tiro rimpallato di Nana che quasi diventa un assist per un compagno. Nessuno riesce a ribadire in rete.

13′ Ancora Juve! Ngana serve Florea davanti al portiere. L’attaccante viene chiuso all’ultimo in corner, gran salvataggio della difesa della Samp.

19′ A terra Alesi – Il talento della Samp è piuttosto dolorante ma riesce a proseguire.

23′ JUVE IN VANTAGGIO! Sblocca Pagnucco, freddo davanti a Scardigno non sbaglia col sinistro. Bianconeri avanti.

Migliore in campo Juve:

Juve-Sampdoria Primavera 1-0: risultato e tabellino

Reti: 23′ Pagnucco (J)

Juventus (3-4-2-1): Vinarcik; Montero Benia, Martinez Crous, Gil Puche; Savio, Ngana, Mazur, Pagnucco; Florea, Finocchiaro; Pugno. A disposizione: Zelezny, Radu, Boufandar, Vacca, Biggi, Giorgi, Grosso, Scienza, Crapisto, Rizzo, Contarini. Allenatore: Montero.

Sampdoria: Scardigno, Valisena, Uberti, Costantino, Chilafi, Gomes Scarpino, Alesi, Polli (C), D’Amore, Langella, Ventre. A disposizione: Gentile, Pozzato, Lotjonen, Djalti Benziane, Ovalle, Georgiadis, Devic, Dacourt, Balduzzi, Zeqiraj, Genovese. Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Perri sez. Roma 1

Ammoniti:

Espulsi:

