Signora Juve, rinnovo per Daniele Rugani? Ecco cosa filtra

Juve, si punta al rinnovo del difensore Daniele Rugani? Ecco quanto raccolto da Gazzetta sui giocatori vicini al rinnovo di contratto

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il difensore bianconero Daniele Rugani tra i giocatori sulla lista della dirigenza per un possibile rinnovo di contratto.

Sembra esserci ottimismo, anche se il rinnovo avverrebbe a cifre diverse rispetto a quelle odierne cioè 3,5 milioni di euro. Non è il solo però: sul fronte difensivo, invece, è praticamente certa la partenza a fine stagione di Alex Sandro, altro motivo per cui i bianconeri hanno affondato il colpo per il difensore Tiago Djalò strappandolo alla concorrenza.

The post Juve, rinnovo per Daniele Rugani? Ecco cosa filtra appeared first on Juventus News 24.