Signora Juve, rimborso prestito di 175 milioni. Il comunicato

La Juventus rende noto il rimborso di un prestito di 175 milioni con un comunicato stampa ufficiale. Ecco la nota:

IL COMUNICATO – Juventus Football Club S.p.A. comunica che, in data odierna, è stato rimborsato integralmente il prestito obbligazionario non convertibile “€175,000,000 3.375 per cent. Notes due 19 February 2024” (codice ISINXS1915596222), con scadenza il 19 febbraio 2024, negoziato sul sistema multilaterale di negoziazione “Global Exchange Market” di Euronext Dublin, per l’ammontare nominale di € 175 milioni, oltre agli interessi di periodo maturati pari a circa € 5,9 milioni.

