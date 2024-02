Signora Juve Reggiana Under 16 4-2: doppio Kaba per puntare al primo posto

Juventus Reggiana Under 16 4-2: doppio Kaba per puntare al primo posto. Il tabellino del match

Vince anche la Juventus Under 16 contro la Reggiana e lo fa segnando quattro reti. Grauso torna saldamente al secondo posto, a meno 4 punti dalla Sampdoria ma con una partita da recuperare. La vittoria è nel segno della doppietta di Kaba, dalla rete di Badarau e Borasio. Il prossimo match dei bianconeri sarà in trasferta contro il Torino.

Juventus Reggiana Under 16 4-2: il tabellino del match

Reti: 12′ Zambelli (R), 19′ Badarau (J), 32′ e 82′ Kaba (J), 35′ Borasio (J), 87′ Giorgi (R).

JUVENTUS: Anfossi, Speacker (53′ Togniacini), Bonora (53′ Gecaj), Sibona, Vadarav, Vitrotti (78′ Cancila), Samb (63′ Gjona), Borasio (63′ Malfatti), Kaba, Pomoni (53′ Kessa), Bracco (78′ Sturniolo). A disp. Huli, Precupano. All. Grauso.

REGGIANA: Bartoli, Cardona (Giorgi), Sighinolfi (Romei), Ruffini (Boccedi), Corradini, Viti (Belkiss), Turchi (Maarouf), Vezzadini, Ogboi (Sueri), Zambelli, Montanari (Obeng). A disp. Costi, Carpi. All. Cammarata.

