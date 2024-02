Signora Juve Reggiana Under 15 3-1: Corigliano, Rocchetti e Erdozain per i tre punti

Juventus Reggiana Under 15 3-1: Corigliano, Rocchetti e Erdozain per i tre punti. Il tabellino del match

La Juventus Under 15 torna alla vittoria dopo la sconfitta in trasferta contro il Napoli. A Vinovo, Benesperi porta a casa i 3 punti contro la Reggiana grazie alle reti di Corigliano, Rocchetti e Erdozain.

Il prossimo match dei bianconeri, che si trovano attualmente in terza posizione con una partita in meno, sarà in trasferta contro il Torino.

