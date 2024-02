Signora Juve Primavera Sampdoria, le convocazioni dei blucerchiati

Tutto pronto per il match Juventus Primavera e Sampdoria prevista per stasera alle 20 a Vinovo. Le convocazioni blucerchiate

Il tecnico Sassarini ha preparato tutto per la sfida di stasera alle 20 contro la Juventus Primavera a Vinovo per disputare la 22esima giornata di campionato. I blucerchiati sono 14° a quota 23 punti mentre i bianconeri ne hanno 28 e sono decimi. Ecco i convocati:

Pubblicità

Portieri: Cervone, Gentile, Scardigno.

Pubblicità

Pubblicità

Difensori: Balduzzi, Costantino, D’Amore, Devic, Georgiadis, Langella, Lotjonen, Ventre, Zeqiraj.

Pubblicità

Centrocampisti: Chilafi, Dacourt, Djalti, Genovese, Pozzato, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Alesi, Gomes, Ovalle Santos, Polli

The post Juventus Primavera Sampdoria, le convocazioni dei blucerchiati appeared first on Juventus News 24.