Signora Juve Primavera, intervento riuscito per Nobile: il comunicato

Juve Primavera, intervento riuscito per Nobile: il comunicato del club sull’operazione svolta dal difensore

E’ perfettamente riuscito l’intervento a cui si è sottoposto oggi Riccardo Nobile, difensore che milita nella Juve Primavera. A rendere noti i dettagli dell’operazione e delle condizioni del ragazzo è il club bianconero con questo comunicato.

IL COMUNICATO – Questa mattina Riccardo Nobile è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro presso il J Medical. L’operazione, eseguita dal Prof. Roberto Rossi, è perfettamente riuscita e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.

