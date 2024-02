Signora Juve Primavera, i convocati di Montero per la gara VS la Fiorentina

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Paolo Montero per il match della Primavera bianconera contro la Fiorentina Primavera

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati di Paolo Montero per il match che la sua Primavera giocherà contro la Fiorentina Primavera.

CONVOCATI – Nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio 2024 – per la precisione alle ore 18:00 – la Juventus Primavera gioca contro la Fiorentina e il match sarà valido per la 21ª giornata di Primavera 1.

Di seguito i convocati per la trasferta in Toscana, la seconda consecutiva dopo quella contro l’Empoli del 28 gennaio scorso.

I CONVOCATI

1 Vinarcik

2 Martinez Crous

4 Boufandar

9 Biggi

11 Srdoc

13 Turco

16 Pagnucco

17 Giorgi

18 Grosso

22 Florea

25 Ngana

26 Finocchiaro

28 Owusu

29 Crapisto

31 Gil Puche

32 Pugno

34 Grelaud

36 Mazur

38 Leone

40 Radu

41 Montero Benia

42 Rizzo

