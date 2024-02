Signora Juve Primavera – Fiorentina Primavera: dove vedere la partita

La Juventus Primavera il 9 febbraio sarà in campo per sfidare la Fiorentina. La gara sarà visibile in televisione

La Juventus, con una nota ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile il match tra la squadra di Montero e la Fiorentina.

COMUNICATO – «La Juventus ospita, venerdì 9 febbraio, la Fiorentina al campo “Ale & Ricky” di Vinovo: un match importante, con il quale i bianconeri sono chiamati a continuare al meglio il loro cammino in campionato.

Fischio d’inizio alle 18.

DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA-FIORENTINA PRIMAVERA

Juventus Under 19-Fiorentina Under 19 sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell’emittente».

