Signora Juve, presto scatterà il riscatto di questo giocatore

Presto scatterà il riscatto da parte del Genoa di Koni De Winter. La Juve incasserà una cifra da reinvestire sul mercato

Come rivelato da Calciomercato.com, tra sei presenze scatterà il riscatto da parte del Genoa di Koni De Winter. Dunque, la Juve, presto, potrebbe incassare circa 8 milioni di euro da poter reinvestire nel mercato estivo.

Il riscatto di De Winter scatterà al raggiungimento della 23ª presenza stagionale.

