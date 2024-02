Signora Juve, poche occasioni e attacco inceppato: il dato sul digiuno di gol

Juve, poche occasioni e attacco inceppato: il dato sul digiuno di gol dopo le partite senza reti a Inter e Udinese

Il digiuno di gol della Juve inizia a farsi preoccupante. Con l’Inter solo Vlahovic ha avuto una mezza occasione, mentre con l’Udinese le chances sono state davvero poche.

I numeri parlano chiaro e dicono che la Juve non ha segnato per due partite di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2023, quando perse senza far gol contro Sassuolo e Napoli.

