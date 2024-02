Signora Juve, oggi sono 1000 giorni da “zeru tituli”: l’ultimo trofeo lo vinse Pirlo

Juve, oggi sono 1000 giorni da “zeru tituli”: l’ultimo trofeo lo vinse Pirlo. Con l’Allegri bis non sono arrivate vittorie

Con oggi, 13 febbraio 2024, sono passati esattamente 1000 giorni dall’ultimo trofeo vinto dalla Juve. Si tratta della Coppa Italia conquistata da Pirlo.

Era il 19 maggio 2021 quando l’attuale allenatore della Sampdoria portò a casa la vittoria, battendo l’Atalanta, dopo aver già vinto la Supercoppa Italiana. Con il ritorno di Allegri in panchina, invece, la Juve in due stagioni e mezzo è stata da “zeru tituli“.

