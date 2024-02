Signora Juve Next Gen Sestri Levante DIRETTA: le undici ufficiali

La Juventus Next Gen ospita il Sestri Levante nel turno infrasettimanale di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen, reduce da tre vittorie consecutive, ospita il Sestri Levante per consolidare un posto Playoff nel girone B di Serie C.

Juventus Next Gen-Sestri Levante: sintesi e moviola

Migliore in campo Juve:

Juventus Next Gen-Sestri Levante: risultato e tabellino

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov, Guerra; Cerri. A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Stramaccioni, Palumbo, Salifou, Turicchia, Perotti, Anghelè, Bonetti. Allenatore: Brambilla

Sestri Levante (4-3-3): Anacoura, Furno, Pane, Oliana, Forte, Candiano, Fossati, Podda, Parlanti, Raggio Garibaldi, Clemenza. A disposizione: Balducci, Raspa, Troiano, Andreis, Omoregbe, Schirru, Gala, Grosso, Regini, Matteucci, Vaughn. Allenatore: Barilari

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato

Ammoniti:

Espulsi:

