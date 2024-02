Signora Juve Next Gen Sestri Levante 1-0 DIRETTA: spingono gli ospiti, Fossati sciupa tutto

La Juventus Next Gen ospita il Sestri Levante nel turno infrasettimanale di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen, reduce da tre vittorie consecutive, ospita il Sestri Levante per consolidare un posto Playoff nel girone B di Serie C.

Pubblicità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Pubblicità

Juventus Next Gen-Sestri Levante 1-0: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO – È iniziata Juventus Next Gen-Sestri Levante.

Pubblicità

5′ Primo attacco della Juve – Sekulov che si gira e prova a calciare in porta ma viene murato dentro l’area di rigore.

6′ Ci prova anche Cerri – L’attaccante va col destro ma calcia alto.

12′ – Possesso palla Juve che va da Savona: il laterale non sfonda sulla destra, regge la retroguardia del Sestri Levante.

15′ Daffara! Gran parata sulla bella conclusione di Parlanti dai 25 metri. Il portiere è attento.

20 Ci prova Guerra – Ripartenza di Sekulov che trova Guerra in posizione centrale. L’attaccante ci prova da fuori ma calcia debole e a lato.

22′ GOOOOOL! Juve in vantaggio! Cross al bacio di Comenencia dalla destra per la testa di Rouhi: Anacoura non riesce a salvare ed i bianconeri la sbloccano.

30′ Timida reazione del Sestri Levante dopo il gol di Rouhi. Per il momento, però, la Next Gen sta rischiando poco o nulla.

33′ Proteste Juve – Sekulov viene messo giù in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla.

35′ Hasa allarga per Rouhi: cross da buona posizione ma troppo lungo per tutti.

37′ Occasione Juve – Imbucata in area per Guerra che calcia da ottima posizione. Il tiro deviato in angolo stava per beffare Anacoura, finisce poco sopra la traversa.

43′ Forte calcia da buona posizione, tiro insidioso. Muharemovic però è ben posizionato e mura il tiro in calcio d’angolo.

45′ Si va all’intervallo senza recupero, Juventus Next Gen in vantaggio.

FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

46′ Riparte il match del Moccagatta senza cambi.

49′ – DAFFARA DECISIVO! Calcio di punizione battuto da Candiano che colpisce bene ma trova la gran risposta del portiere bianconero.

52′ Occasione Hasa! Palla per il centrocampista che arriva in area e calcia in diagonale, pallone fuori di poco.

56′ PALO DI PANE! Gran palla di Parlanti per l’ottimo inserimento di Pane. Palo pieno che salva la Juventus.

58′ Doppio cambio Juve: Perotti e Salifou prendono il posto di Comenencia e Cerri.

59′ Occasionissima Sestri Levante – Terza grande occasione per gli ospiti: Fossati sciupa tutto da ottima posizione e grazia la Juventus Next Gen.

63′ Ora è un assedio: Pane ci prova da fuori, palla centrale bloccata da Daffara.

66′ Un cambio per parte – Anghelè per Sekulov, Troiano prende il posto di Raggio Garibaldi.

72′ Altro cambio in casa Sestri Levante: Gala sostituisce Clemenza.

Migliore in campo Juve:

Juventus Next Gen-Sestri Levante 1-0: risultato e tabellino

Reti: 22′ Rouhi

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Comenencia (58′ Perotti), Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov (66′ Anghelè), Guerra; Cerri (58′ Salifou). A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Stramaccioni, Palumbo, Turicchia, Bonetti. Allenatore: Brambilla

Sestri Levante (4-3-3): Anacoura, Furno, Pane, Oliana, Forte, Candiano, Fossati, Podda, Parlanti, Raggio Garibaldi (66′ Troiano), Clemenza (72′ Gala). A disposizione: Balducci, Raspa, Andreis, Omoregbe, Schirru, Grosso, Regini, Matteucci, Vaughn. Allenatore: Barilari

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato

Ammoniti: 44′ Cerri

Espulsi:

The post Juventus Next Gen Sestri Levante 1-0 LIVE: spingono gli ospiti, Fossati sciupa tutto appeared first on Juventus News 24.