Signora Juve Next Gen senza limiti nel 2024: le statistiche

La Juventus Next Gen continua ad ottenere ottimi risultati. La squadra di Brambilla cresce di partita in partita. Le statistiche

La Juventus Next Gen ha battuto anche il Sestri Levante e ha ottenuto il suo nono risultato utile consecutivo. Il 2024 della seconda squadra bianconera è davvero cominciato nel migliore dei modi e adesso i ragazzi di Massimo Brambilla sognano i playoff.

Pubblicità

Con il successo sul Sestri Levane, la Juventus Next Gen ha raccolto la quarta vittoria consecutiva.

Pubblicità

The post Juventus Next Gen senza limiti nel 2024: le statistiche appeared first on Juventus News 24.