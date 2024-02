Signora Juve Next Gen, indisponibilità al ginocchio per Poli: il comunicato UFFICIALE

La Juventus Next Gen perde Fabrizio Poli che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore, sarà sottoposto ad intervento

La Juventus Next Gen ha comunicato che Fabrizio Poli ha riportato un brutto infortunio al ginocchio.

COMUNICATO – «A seguito della distorsione del ginocchio destro riportata durante la partita Torres-Juventus Next Gen, Fabrizio Poli è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica, che ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico».

