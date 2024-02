Signora Juve Next Gen, chi sono i prossimi Yildiz? Da Hasa a Comenencia, i nomi da tenere d’occhio

Juventus Next Gen, chi sono i prossimi Yildiz? Da Hasa a Comenencia, i nomi da tenere d’occhio a partire dai prossimi mesi

Focus di Tuttosport sui prossimi talenti della Juventus Next Gen in orbita Prima Squadra.

Pubblicità

Occhi puntati in particolare su Comenencia, Turicchia e Luis Hasa, senza dimenticare i vari giocatori in prestito, molti in Serie B: Barbieri (Pisa), Facundo Gonzalez (Sampdoria) e Sersanti (Lecco).

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Juventus Next Gen, chi sono i prossimi Yildiz? Da Hasa a Comenencia, i nomi da tenere d’occhio appeared first on Juventus News 24.